Rottura totale con Pogba: “La Juventus ha perso la pazienza”

L’Arabia Saudita è sempre forte su Paul Pogba e la Juventus è intenzionata a cederlo, ma c’è un ostacolo

Il futuro di Paul Pogba rimane un grande punto interrogativo, soprattutto alla luce dei numerosi infortuni che non stanno smettendo di perseguitarlo.

Nell’ultima giornata di campionato appena trascorso Paul Pogba è entrato in campo nella trasferta della Juventus contro l’Empoli, trovando anche il gol poi annullato dal VAR per precedente fuorigioco. Il centrocampista francese, però, ha accusato un fastidio muscolare che ha rimesso in allarme il club. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni ma le condizioni del calciatore non danno garanzie ad Allegri. La Juventus ormai è consapevole di non poter fare affidamento sull’ex Manchester United e sta cercando altre soluzioni, sia tra i giovani che ha in casa ma anche da eventuali occasioni che potrebbero presentarsi sul mercato nei prossimi mesi. Pogba è stato molto vicino al trasferimento in Arabia Saudita durante l’estate ma ha preferito rimanere a Torino per giocarsi le sue carte in bianconero. Secondo quanto sottolineato da Cought Offside, la Vecchia Signora sarebbe disposta a lasciare andare Pogba.

La Juventus apre alla cessione di Pogba ma servono garanzie a livello fisico

L’editorialista Jonathan Johnson ha rivelato: “Paul Pogba è nel mirino dell’Al Ittihad e non è una voce sorprendente, mi sembra un po’ una soluzione abbastanza scontata. Ha senso sia per Pogba che per la Juventus che lui parta adesso.

La Juventus ormai sta perdendo la pazienza con lui. Quello che ho capito è che il club sarebbe disposta a cedere Pogba, ma il problema riguarda le potenziali pretendenti, come è successo con Neymar, perché ci sarebbe bisogno di provare che il giocatore sia tornato in piena forma“. Il giornalista ha poi proseguito: “In questo momento, Pogba è lungi dall’essere in grado di dare quella garanzia, quindi, nonostante l’interesse da parte dell’Arabia Saudita, non c’è nulla di avanzato in questa fase. Un Pogba in piena forma sarebbe senza dubbio di interesse per un campionato in crescita come la Saudi Pro League, quindi vale la pena tenerlo d’occhio – non mi sorprenderebbe se queste voci riaffiorassero una volta che il francese tornerà in campo regolarmente”.