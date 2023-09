Juventus, c’è un nuovo CR7: grande sorpresa per Allegri

Grande sorpresa per la Juventus: in rosa c’è un nuovo CR7. Segue le orme del campione portoghese, ecco di chi si tratta.

La valorizzazione dei giovani talenti: è questo il mantra di casa Juventus: una scelta chiara e precisa della dirigenza bianconera che ha iniziato da qualche anno il progetto Under 23. Con l’ingresso di Giuntoli e il ritorno di Claudio Chiellini sono aumentati gli obiettivi con nuovi giovani calciatori che hanno scelto il progetto bianconero. Intanto, c’è l’annuncio relativo al nuovo CR7 che sta crescendo alla Juventus.

Giocatore di grande qualità, è stato inseguito la scorsa estate da numerose società italiane. Alla fine la Juventus ha deciso di tenerlo in squadra e non cederlo in prestito: Allegri punta tanto su di lui, Miretti e Fagioli. Ecco tutti i dettagli sul calciatore che in Primavera era accostato a Cristiano Ronaldo.

Nicolussi Caviglia, finalmente Juve: i progetti di Allegri per un talento tornato a casa

Classe 2000, cresciuto insieme a Kean, nelle giovanili si diceva che avesse l’etica del lavoro di Ronaldo: superato l’anno di stop per infortunio, il senso di appartenenza è il valore aggiunto per cui Max lo ha voluto in gruppo.