Assalto deciso: 22 milioni a gennaio

Assalto deciso: 22milioni di euro a gennaio. Così la Juventus ha in mente di piazzare il primo colpo della fase invernale di trattative

Dalla Turchia sono certi di una cosa: la Juventus a gennaio cercherà di chiudere l’affare che non è andato in porto nella sessione estiva di calciomercato. E il Galatasaray, proprietario del cartellino, potrebbe prendere in seria considerazione l’offerta qualora le cose in campionato non dovessero andare come da quelle parti sperano.

E Star, che ha svelato la notizia, è certo anche di un’altra cosa: servono almeno 22milioni di euro per strappare Boey, difensore 22enne dei giallorossi di Turchia, francese con passaporto camerunense, alla formazione che lo ha fatto esplodere prendendolo dal Rennes per poco più di un milione di euro e che adesso è pronta a fare una plusvalenza clamorosa. Sì, perché servono davvero tantissimi soldi per il difensore che però, in una recente intervista, ha anche spiegato qual è il suo sogno.

Assalto deciso, insidia Premier League

“Uno dei miei sogni è giocare in Inghilterra. Essere nella squadra di Premier League un giorno sarebbe un segno importante per la mia carriera”. Ecco, le sue parole lasciano pochissimo spazio alle interpretazioni e c’è da dire pure che qualche club inglese un interesse per il difensore lo ha mostrato in tempi non sospetti. Quindi Giuntoli, qualora lo volesse davvero nella sua squadra, deve senza dubbio fare in fretta.

Il sito turco comunque spiega ancora che la Juventus sarebbe pronta a gennaio a bussare di nuovo alla porta dei giallorossi per il giovane elemento francese che lo scorso anno è stato determinante nello scacchiere del Gala per vincere il campionato e per conquistare l’accesso alla Champions League. Insomma, la Juve c’è, sperando di non dover battagliare più di tanto con qualche società inglese. Sarebbe difficile riuscire nel colpo.