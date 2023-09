Juventus, ultim’ora Chiesa: svelato l’esito degli esami

Juventus, il giocatore ha ripetuto gli esami al J Medical dopo l’infortunio che gli ha impedito di scendere in campo con l’Italia.

La Juventus è tornata a sudare sui campi della Continassa dopo due giorni di riposo. Lo ha fatto ovviamente senza i nazionali, che fino a domani saranno impegnati con le rispettive selezioni. Massimiliano Allegri, tuttavia, pensa già alla Lazio, il primo vero testa per i suoi uomini dopo le vittorie in trasferta con Udinese ed Empoli ed il pareggio con il Bologna.

Il tecnico bianconero ha fretta di capire chi mandare in campo sabato pomeriggio contro la squadra di Maurizio Sarri, reduce dal bel successo di Napoli. E nel frattempo incrocia le dita per quanto riguarda Federico Chiesa. L’esterno della Juve nei giorni scorsi ha tenuto tutti con il fiato sospeso per via dell’infortunio che gli ha costretto a lasciare il ritiro della nazionale azzurra e che gli ha impedito di giocare le due sfide valide per le qualificazioni al prossimo Europeo contro Macedonia del Nord e Ucraina. Chiesa venerdì scorso ha accusato un fastidio muscolare durante la rifinitura ed è immediatamente ritornato a Torino.

Juventus, niente lesioni: ora una corsa contro il tempo per la Lazio

La risonanza che Chiesa aveva effettuato a Coverciano avevano escluso lesioni muscolari. Esami che, tuttavia, bisognava ripetere al J Medical, in maniera più approfondita.

Ma il mondo Juve può sorridere anche stavolta: niente lesioni. Diagnosi che permette al giocatore di aumentare i carichi di lavoro nei prossimi giorni per capire se potrà essere presente o meno contro i biancocelesti, banco di prova importantissimo per una Juventus che finora è andata a sprazzi. Nel caso in cui Chiesa non dovesse farcela, in campo toccherebbe a Moise Kean affiancare Dusan Vlahovic, desideroso di riscatto dopo il rigore sbagliato contro l’Empoli. Chi invece non sarà sicuramente del match è Paul Pogba, appena trovato positivo al testosterone dopo i controlli di rito nel post Udinese-Juventus.