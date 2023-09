Calciomercato Juventus, fugato ogni dubbio: Morata ritorna in Serie A

Calciomercato Juventus, spazzati via tutti i dubbi sulle possibili destinazioni future. Morata torna nella massima serie italiana

Massimiliano Allegri uno come Alvaro Morata, nella sua squadra, lo vorrebbe sempre. E la Juventus a quanto pare aveva anche “bloccato” il giocatore in caso di addio di qualcuno lì davanti negli ultimi giorni di mercato. Poi sappiamo benissimo com’è andata a finire con Chiesa e Vlahovic che, fortunatamente, sono rimasti.

Ma il pallino Morata ogni tanto torna in maniera prepotente dalle parti della Continassa. E dalla Spagna le voci di un possibile ritorno in Italia ci sono, eccome. E anche in questo caso arrivano quasi come un orologio svizzero. Ne parla infatti in queste ore El Gol Digital, che svela una cosa assai importante, decisiva oseremmo dire per il futuro del giocatore. Sì, proprio così: Morata prima o poi tornerà in Serie A.

Calciomercato Juventus, il futuro di Morata

Un Morata che ha deciso che non è ancora il momento di andare a giocare in Arabia Saudita e che ha deciso, pure, di tornare in Italia prima o poi. Così spiegano da quella parti, sottolineando poi anche la questione coniugale dell’attaccante spagnolo.

E la Juventus un pensiero a Morata, dopo due esperienze in bianconero, ce lo farà sempre, soprattutto se l’Atletico Madrid dovesse decidere di cederlo la prossima estate. Al momento, dopo l’ottimo avvio di stagione, questo sentore non c’è, è evidente. Ma tutto potrebbe anche cambiare nello spazio di pochi mesi. Con 20milioni di euro lo spagnolo si muove e vista l’età potrebbe ancora essere un affare. Almeno tre anni su ottimi livelli Alvaro li garantisce: alla fine dei conti sarebbe un ottimo investimento.