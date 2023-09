Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla l’altro figlio d’arte: all’assalto a gennaio

Calciomercato Juventus, il possibile stop a cui andrà incontro Pogba contribuirà ad accorciare la “coperta” a centrocampo.

La probabile sospensione di Paul Pogba rende più corta la coperta a centrocampo. Questo Massimiliano Allegri lo sa bene, anche se la Juventus, ormai dallo scorso anno, ha imparato a fare a meno dell’ex Manchester United, continuamente alle prese con infortuni vari. Il tecnico livornese però credeva in un suo recupero ed è per questo che nelle prime tre gare di campionato aveva deciso di aumentarne il minutaggio.

Del resto, Pogba resta uno degli investimenti più importanti degli ultimi due anni, malgrado sia arrivato a parametro zero. Il centrocampista francese era sbarcato tra l’entusiasmo generale nell’estate 2022, portandosi dietro tante aspettative. Ma soprattutto tanta voglia di riscatto dopo alcune stagioni in chiaroscuro con il Manchester United. Pogba non potrà mai essere considerato uno dei tanti, alla Continassa, per via del suo importante passato juventino. Il campione del mondo 2018 aveva lasciato un bellissimo ricordo ed era tra i più amati prima di essere ceduto, per oltre 100 milioni di euro, in Premier League nel 2016.

Calciomercato Juventus, Giuntoli continua a monitorare Khephren Thuram

La Juve, dunque, perde una potenziale risorsa in un centrocampo che già lo scorso anno si era dimostrato a più riprese l’anello debole della squadra.

La sensazione è che Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area sportiva bianconera, decida di correre ai ripari già a gennaio per riempire lo slot che molto probabilmente verrà lasciato vuoto da Pogba. Improbabile che ricorra già adesso al mercato degli svincolati: al massimo Allegri cercherà di valorizzare qualche giovane, ad esempio Nicolussi Caviglia. Nella sessione invernale, poi, l’ex direttore sportivo del Napoli potrebbe accelerare per un altro figlio d’arte, Khephren Thuram, secondogenito di Lilian – ex difensore bianconero – e fratello di Marcus, attaccante dell’Inter. Secondo l’insider Enganche, Giuntoli, che già aveva seguito da vicino il centrocampista transalpino, sta continuando a monitorarlo.