Risoluzione del contratto anticipata: Juventus in agguato

Juventus in agguata per il possibile acquisto. Tutti i dettagli per il giocatore che adesso potrebbe già rescindere.

Come comunicato tramite Twitter, dal giornalista Maurizio Russo, sebbene il comunicato della Fiorentina sia arrivato il 2 settembre, Marco Benassi avrebbe già risolto il contratto coi viola il giorno 1 e quindi può accasarsi subito in altra squadra da svincolato.

Un colpo di scena in attesa che, adesso, potrebbe chiamare in causa anche alla Juventus a caccia di rinforzi. Il suo nome, infatti, è stato accostato sia ai bianconeri ma, anche, a club spagnoli e turchi.

Benassi può arrivare da svincolato: occasione Juve

Ma andiamo a scoprire alcune caratteristiche del giocatore, Benassi gioca da interno di centrocampo impiegato prevalentemente come mezzala; abile nei contrasti, dinamico, dotato di un’ottima capacità di inserimento e di un buon tiro dalla lunga distanza.

Il giocatore può essere utilizzato anche come centrocampista esterno destro e trequartista, ciò potrebbe essere funzionale nei piani tattici di mister Allegri. Un profilo che predilige giocare interno in un centrocampo a 3 con un regista a coprirgli le spalle ma che può, comunque, adattarsi all’esigenza. Nella stagione 2021-2022 con la Fiorentina di Italiano è stato reinventato terzino destro di copertura. La duttilità, dunque, sarebbe già il suo forte. Benassi, classe 1994 con quasi 100 presenze in campionato con la Fiorentina, ha risolto il proprio contratto sul gong finale dell’ultima sessione estiva di mercato e adesso sarebbe libero di intraprendere, dunque, una nuova avventura. L’occasione bianconera potrebbe rappresentare quell’opzione davvero importante per la sua carriera. Con i bianconeri che avrebbero dunque bisogni di rinforzi importanti proprio in quel settore del campo. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito ad una questione che, adesso, potrebbe farsi davvero importante.