Fagioli promette amore eterno alla Juve: “Voglio restare qui a lungo”

La Juventus vive una settimana decisamente anomala tra la sosta del campionato e la vicenda Pogba che continua a tenere banco.

All’orizzonte c’è la Lazio in quello che sarà uno dei match più importanti in calendario per la quarta giornata del campionato di serie A. Allegri sta recuperando tutti i suoi nazionali e per battere i bianconeri servirà una prestazione praticamente perfetta.

Come dicevamo prima in questi giorni si sta parlando molto di quanto accaduto a Paul Pogba, trovato positivo ad un controllo antidoping. Una vicenda che rischia di compromettere la carriera del campione francese, che proprio in queste settimane sembrava aver ritrovato la condizione buona per giocare almeno uno spezzone di incontro. E invece ora all’orizzonte del centrocampo bianconero ci sono diverse nubi. Ma anche alcune certezze.

Tra i calciatori sui quali Allegri punterà ancora di più nel prossimo futuro c’è Fagioli. Che il tecnico livornese ha mandato in campo già lo scorso anno con ottimi risultati. L’impressione è che in questa stagione il mediano riuscirà a trovare sempre più spazio, diventando una delle colonne della Juventus del presente e del futuro.

🎥 #Fagioli a margine del Premio Gentleman: “Non parlo di #Pogba, siamo concentrati solo sul campo e a vincere con la Lazio. Scudetto? #Allegri ci ha detto di arrivare tra le prime quattro. Sogno l’Europeo, voglio restare a lungo alla #Juventus" 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/sRn3i9Iqq8 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 13, 2023

Calciomercato.it lo ha intercettato a margine del Premio Gentleman:. Fagioli non ha voluto parlare di Pogba,

evidenziando come la volontà della squadra sia quella di rimanere concentrati in vista della partita con la Lazio. La missione sarà quella di arrivare tra le prime quattro. E sul futuro il centrocampista non pare avere alcun dubbio. “Voglio restare a lungo alla Juventus” ha spiegato. Dunque non sembrano esserci dubbi sul fatto che il calciatore sia fortemente legato ai colori bianconeri.