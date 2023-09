Pogba-Juve, è finita: la comunicazione ufficiale chiude i giochi

La storia d’amore tra Pogba e la Juventus è finita: la comunicazione odierna chiude ogni porta a un ritorno del francese

La carriera di Paul Pogba si è definitivamente sgretolata, in seguito alla notizia di positività al doping, arrivata pochi giorno fa.

Il francese è stato trovato positivo al testosterone, una sostanza considerata dopante e quindi tale da creare un’alterazione delle normali prestazioni sportive. Il calciatore potrà ricorrere alle contro-analisi e avrà a disposizione tre giorni di tempo per poterle richiedere. Per il momento il giocatore è sospeso dalle attività. Il suo stipendio verrà sospeso nel caso in cui verrà confermata la positività (dalle controanalisi). La Juventus aspetta l’esito delle controanalisi per sospendere definitivamente il calciatore e passare alla rescissione del contratto.

Juventus, è finita con Pogba: “Ha ammesso di averla presa”

In merito alla vicenda Pogba nella giornata di oggi ha parlato il giornalista di Sky Sport, Giovanni Guardalà, inviato per la Juventus.

Di seguito le sue parole che potrebbero essere il preludio a una chiusura definitiva della storia d’amore tra il Polpo e i colori bianconeri: “Oggi capiremo se Paul Pogba presenterà la richiesta di contro-analisi che fino a ieri non è stata presentata. Se verrà confermata la positività ci saranno i provvedimenti definitivi da parte della società. Di conseguenza inizierà l’iter processuale. Il calciatore non ha assunto inconsapevolmente la sostanza, in quanto è stato lui stesso ad aver ammesso ai dirigenti della Juventus di averla presa. Di conseguenza la difesa andrà verso un’assunzione inconsapevole per evitare la squalifica massima di 4 anni. Per il club bianconero, l’avventura del francese è destinata a terminare“.

La situazione è ormai abbastanza chiara. Non sembra esserci uno spiraglio per il reintegro di Pogba che rischia una squalifica dai 2 ai 4 anni. La rescissione del contratto appare ormai inevitabile e già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità. Da un lato è un grande rammarico per il club che aveva creduto in un Pogba bis dopo i bei ricordi della prima esperienza in bianconero durante il primo ciclo di Allegri. Dall’altro lato, però, la Juve tira un sospiro di sollievo in quanto alleggerirà notevolmente il monte ingaggi, alla luce dello stipendio estremamente alto del francese.