Calciomercato Juventus, erede Pogba: regalo alla van Bommel per Allegri

La Juventus si trova di fronte a una difficile situazione con la positività al testosterone del suo centrocampista francese Paul Pogba. Mentre il giocatore attende l’esito delle analisi per determinare la natura esatta della sua squalifica, i bianconeri stanno cercando soluzioni alternative per colmare la sua assenza in squadra. L’ultimo nome a circolare sul mercato è quello di Thomas Partey, centrocampista ghanese che ha giocato in passato per l’Atletico Madrid e che attualmente milita nell’Arsenal.

Thomas Partey è un calciatore con un curriculum di alto livello. Con esperienze in squadre di prestigio come l’Atletico Madrid e l’Arsenal, Partey ha dimostrato di essere un centrocampista versatile e di grande qualità. Nonostante l’Arsenal abbia speso 50 milioni di euro per acquistarlo nel 2020, potrebbe già cederlo con cifre decisamente più basse.

Erede di Pogba scelto: Partey, ci siamo

Se la Juventus dovesse effettivamente acquisire Thomas Partey, perderebbe le doti di gioco e la tecnica di Pogba, ma guadagnerebbe in solidità difensiva. Partey è noto per le sue abilità di trazione difensiva e la sua capacità di svolgere diversi ruoli nel centrocampo. Recentemente, ha anche giocato come terzino destro in alcune partite dell’Arsenal, dimostrando la sua versatilità. Questa caratteristica potrebbe fare felice l’allenatore Max Allegri, che è noto per sfruttare al meglio le capacità dei suoi giocatori in posizioni inedite.

L’interesse della squadra bianconera sembra essere reale e potrebbe già essere il primo nome sulla lista di Giuntoli per il mercato invernale. Il calciatore ghanese, già oggetto di interesse in passato, potrebbe finalmente essere convinto a unirsi alla Juventus, offrendo alla squadra una soluzione valida per affrontare l’assenza di Pogba. Non ci resta che attendere il verdetto definitivo, con l’auspicio di avere un buon rinforzo per la seconda metà del campionato.