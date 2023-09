Oltre 100 milioni di euro: Osimhen al posto di Vlahovic, hanno già deciso

Oltre 100 milioni di euro per il colpo in attacco: in questo modo mollano Vlahovic: da quelle parti hanno già deciso in questo modo

Forse mollano Vlahovic. Anzi, se realmente dovesse andare come raccontano in Spagna, lo mollano di sicuro. E al posto del serbo hanno scelto Osimhen, per una cifra ovviamente superiore ai 100milioni di euro.

Per il momento il Napoli non vuole sentire giustamente parlare di addio del proprio attaccante, a meno che, realmente, non arrivi un’offerta di quelle clamorose che vanno oltre l’immaginazione. In questo caso De Laurentiis potrebbe anche mollare un poco la presa e poi, alla fine, secondo fichajes.net, a fare la differenza sarà pure la volontà del giocatore. Parliamo del Real Madrid – che tiene sempre nel mirino Mbappé – che però non toglie dai radar quelli che potrebbero essere gli altri colpi. E uno porta dritto al giocatore del Napoli.

Oltre 100 milioni, Vlahovic resta a Torino

Il Real Madrid in tutto questo ha anche messo nel mirino Vlahovic, come sappiamo, soprattutto negli ultimi giorni di mercato quando poi, comunque, non si sarebbe potuto fare più nulla. La Juve, che ormai aveva perso Lukaku, non aveva nessuna intenzione di cedere il giocatore senza avere l’alternativa pronta.

I Blancos quindi mollano Vlahovic, che però ovviamente resta pure nel mirino di qualche big inglese, come sappiamo, che forse è il campionato che attira maggiormente il serbo. Ma per il momento lui resta in bianconero, e ha fatto capire di essere felice a Torino.