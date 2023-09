Sentenza UFFICIALE: l’incubo è realtà, squalifica choc

Sentenza UFFICIALE, la Federazione è costretta a fare i conti con un nuovo caso relativo al calcioscommesse.

Quella del calcioscommesse è una piaga che affligge il mondo pallonaro a tutte le latitudini. Il calcio italiano in passato è stato funestato da diversi scandali, che hanno lasciato sgomenti soprattutto i tifosi e gli appassionati. I casi non sono pochi neppure in Inghilterra, dove esistono regole ancora più stringenti per contrastare questo fenomeno.

Tra i più recenti non possiamo non ricordare quello di Ivan Toney, attaccante del Brentford che a maggio è stato squalificato per otto mesi. Una perdita importante per le Bees, club londinese che da qualche anno milita in Premier League e che lo scorso anno ha addirittura sfiorato una storica qualificazione europea. Dover fare a meno del suo giocatore di punta, in questo caso Toney – nell’ultimo periodo era finito pure nel giro della nazionale inglese – rappresenta un problema non indifferente per l’allenatore danese dei biancorossi Thomas Frank. Ma quello del centravanti del Brentford non è l’unico caso che sta facendo discutere oltremanica.

Sentenza UFFICIALE, Toffolo squalificato per 5 mesi

Pochi minuti fa, infatti, è arrivata l’ufficialità di un’altra squalifica che riguarda sempre la Premier League. Stiamo parlando di Harry Toffolo, difensore del Nottingham Forest.

La FA (Football Association) ha squalificato per cinque mesi – squalifica tuttavia sospesa fino alla fine della stagione 2024-25 – il calcatore inglese, classe ’95, che in precedenza aveva ammesso di aver violato le regole per ben 375 volte tra gennaio 2014 e marzo 2017. Toffolo, come riferisce The Athletic, dovrà pagare anche una multa di poco più di 20mila sterline. All’epoca dei fatti era di proprietà del Norwich, club che attualmente milita in cadetteria, ed ha vestito le maglie di Swindon Town, Rotherham, Peterborough e Scunthorpe. Toffolo è approdato al Nottingham Forest la scorsa estate, pochi giorni dopo la promozione, attesissima, dei Tricky Trees in Premier League.