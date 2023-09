Juventus, goduria Allegri: nuovo ‘rinforzo’ UFFICIALE

Anche durante questa sosta dei campionati non sono mancate le voci di calciomercato che hanno riguardato la Juventus.

La società bianconera durante la finestra di trasferimenti estivi è stata molto attiva, ma soprattutto sul fronte della cessioni. Rese necessarie dalla mancata partecipazione alle coppe europee e dunque dalla necessità di fare cassa, recuperando delle importanti risorse economiche da mettere a bilancio.

Nel frattempo la formazione allenata da Massimiliano Allegri ha iniziato abbastanza bene il suo cammino nel campionato di serie A. Sette punti nelle prime tre gare che fanno ben sperare per il futuro. Ora all’orizzonte c’è un test probante contro la Lazio, che sarà la cartina al tornasole in grado di rivelare il vero valore della Juventus. L’allenatore per adesso non avrà rinforzi, ma non ci sono dubbi che tra gennaio e la prossima estate il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riuscirà a portare a Torino i giocatori adatti per le idee di gioco di mister Allegri.

Juventus, il primo “rinforzo” è il ritorno di De Sciglio

Nel frattempo però proprio l’allenatore bianconero potrà essere felice, perché un “rinforzo” gli sta comunque per arrivare. E senza attendere la prossima finestra di mercato. E’ chiaro che stiamo parlando di un giocatore che finalmente sembra aver superato l’infortunio, vale a dire Mattia De Sciglio.

Giocatore prezioso per la Juventus perché in grado di ricoprire più ruoli, sa sempre come rendersi utile. Sul proprio profilo ufficiale di Twitter il club bianconero ha pubblicato un video nel quale De Sciglio intensifica i propri allenamenti. L’obiettivo è quello di riuscire al più presto a tornare nell’elenco dei convocati, ma è banale dire che questa eventualità avverrà solo quando non ci saranno rischi per la sua condizione atletica. Toccherà ad Allegri e allo staff medico prendere una decisione.