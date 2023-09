Subito al posto di Allegri: nuovo allenatore Juve, accordo ‘segreto’

Un retroscena che vede protagonista l’allenatore che aveva in piano proprio la società bianconera: i dettagli svelati.

Come scrivono da ‘Areanapoli.it’, in una lunga intervista a Massimo Filardi, ex storico calciatore del Napoli, per quanto concerne l’attuale CT della nazionale, Luciano Spalletti, il destino poteva essere tutt’altro che quello attuale.

Stando, infatti, a quanto riferito da Massimo Filardi, Luciano Spalletti era, in realtà, destinato ad un’altra squadra e non alla nazionale italiana, almeno inizialmente. Andiamo a scoprire cos’ha detto in dettaglio e su cosa è riportato direttamente sul portale sportivo.

“Spalletti destinato alla Juventus”

Così, infatti, Massimo Filardi è convinto che Luciano Spalletti, in realtà, era destinato a un’altra squadra. Ecco le sue parole nel corso di ‘Tifosi Napoletani’, programma in onda sulla emittente televisiva campana ‘Tele A’ e riportato direttamente dal portale ‘Areanapoli“: “Secondo me la strada era quella che prevedeva l’approdo dell’allenatore alla Juventus insieme a Cristiano Giuntoli. Tuttavia Aurelio De Laurentiis ha bloccato il trasferimento. Poi è arrivata la Nazionale e Spalletti ha scelto di diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia”.

Una suggestione che avrebbe probabilmente fatto felice una fetta di tifosi. Certamente Spalletti, proprio come Allegri, ha un background che parla chiaro e il recente scudetto vinto proprio con il Napoli sono egregia testimonianza della qualità, ormai, consacrate del tecnico italiano. Spalletti, però, alla fine, ha scelto la nazionale. Proprio l’ex tecnico del Napoli guiderà gli azzurri nel prossimo europeo e ci sarà la voglia di riscatto dopo la mancata qualificazione al Mondiale. L’Italia di Spalletti sembra aver già risposto bene nelle recenti sfide ma c’è ancora molto da lavorare per arrivare alla qualità raggiunta proprio nella precedente stagione con il suo Napoli. Certamente, adesso, il destino di Spalletti è sempre azzurro ma un domani, chissà…un profilo che piace da diverso tempo e non è escluso che in futuro si potrà, nuovamente, parlare di questa opportunità.