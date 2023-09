Firma UFFICIALE con il City: Juventus ‘ammutolita’

Annuncio ufficiale da parte del Manchester City: il campione ha firmato, salta un possibile colpo per la Juventus che adesso dovrà guardare a nuovi obiettivi.

Vicino al Bayern Monaco nel corso di questa ultima sessione estiva di calciomercato 2023, alla fine Kyle Walker ha deciso di restare al Manchester City. Da vero capitano ha scelto di proseguire la sua esperienza in Premier League, con la squadra allenata da Pep Guardiola. Il giocatore, che può giocare sia come terzino che centrale difensivo, ha sottoscritto un nuovo contratto con scadenza fissata a giugno 2026. Attraverso i social della City Football Group ha annunciato, in un video presentazione: “Non vado via”. Salta, dunque, anche per la Juventus un intreccio di mercato che riguardava anche il Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli.

Il Bayern Monaco alla fine rinuncia, in maniera definitiva a Walker. Il difensore inglese ha deciso di proseguire la sua avventura al Manchester City, con il quale ha firmato un rinnovo fino a giugno 2026. Questa notizia cambia gli scenari futuri di calciomercato visto che per la Juventus non c’è più il via libera per Mazraoui che a questo punto continuerà a giocare per i tedeschi. Il terzino marocchino era un obiettivo di mercato del club bianconero ma il Bayern l’avrebbe ceduto solo ad una condizione ovvero l’acquisto da parte di Walker che poteva andare a rinforzare il reparto difensivo del club di Tuchel. Alla fine l’affare è saltato visto che adesso il difensore inglese ha deciso di prolungare il suo contratto con il Manchester City.