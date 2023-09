Juventus-Lazio, l’allegrata che non ti aspetti: nuovo ribaltone

Nuovi aggiornamenti riguardo la formazione titolare della Juventus che scenderà in campo contro la Lazio.

Allegri ha sfruttato questa pausa delle Nazionali per ricaricare le pile anche se le ultime vicende, come il caso doping per Pogba, hanno scosso e non poco il club bianconero e tutto l’ambiente juventino. L’obiettivo dell’allenatore è tenere il gruppo lontano da queste polemiche: un segnale sarà la sfida contro la Lazio, primo test importante per la Juventus che affronta una squadra ben organizzata e di qualità. Ecco la probabile formazione che scenderà in campo contro i biancocelesti.

Ci sono degli indizi riguardo l’undici della Juventus che prenderà parte al match in programma sabato contro la Lazio: ecco tutte le novità sulla formazione titolare che Max Allegri schiererà per contrastare la squadra di Maurizio Sarri.

Formazione Juventus: due novità per Allegri, il mister ha deciso

Alla spicciolata sono rientrati tutti i Nazionali che hanno raggiunto Torino e la Continassa per prepararsi in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà la Juventus protagonista contro la Lazio. Un test, sulla carta, difficile considerando il valore della rosa dei biancocelesti che lo scorso turno di campionato hanno fermato i campioni d’Italia del Napoli. Ecco tutte le novità tattiche che ha in mente Max Allegri che è pronto a fermare il suo collega Sarri.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, da monitorare le condizioni di Weah e McKennie. A centrocampo si candida per una maglia da titolare Nicolò Fagioli che è favorito rispetto a Miretti. Sugli esterni nuova chance per Kostic mentre per Cambiaso possibile svolta a destra, al posto di Weah. Recuperati Gatti e Chiesa che sono tornati a pieno regime: entrambi sono pronti a partire titolari. Infine, certo il rientro in porta di Szczesny che aveva saltato le ultime due partite di campionato.