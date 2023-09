Il sogno della Juve sta per svanire: firma e clausola, scatta la denuncia

Il sogno della Juve sta per svanire, il club inglese è pronto a beffare Giuntoli: ma gli argentini non ci stanno.

Nell’ultima sessione di calciomercato la Juventus non è riuscita a risolvere il problema che riguarda l’out sinistro di difesa. Di nomi ne sono usciti tanti, ma ad oggi il ruolo del braccetto macino nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri continua a ricoprirlo ancora Alex Sandro.

Nonostante sia da anni in fase calante il brasiliano è probabilmente quello che fornisce più garanzie per il tecnico livornese, che nelle prime giornate di campionato l’ha preferito in più d’una circostanza a Federico Gatti. L’ex Frosinone è partito titolare ad Empoli, due settimane fa, ma domani contro la Lazio dovrebbe toccare nuovamente al giocatore carioca complici le condizioni non ancora ottimali del nativo di Rivoli. In ogni caso quella del terzino sinistro è una questione che Cristiano Giuntoli dovrà affrontare al più presto nelle prossime finestre di calciomercato. Non è più rimandabile.

Il sogno della Juve sta per svanire, Barco vicino al City: il Boca su tutte le furie

L’ex direttore sportivo del Napoli in estate ha valutato diversi profili, tra cui molti giovani. Uno di questi è Valentin Barco, 19enne terzino del Boca Juniors.

🚨#ManCity está dispuesto a dejarle a #Boca un % de una futura venta 👉🏾La propuesta superará los US$10M ℹ️#Boca quiere renovar el vínculo de Barco por 4 temporadas y elevar la cláusula *️⃣Agrega @rdfava que el CDF analiza denunciar a #ManchesterCity por su accionar con Valentin https://t.co/RZJ87ciAHr pic.twitter.com/pc3mMtdj6D — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 15, 2023

Uno di quei giocatori che sembrano avere un futuro assicurato per via della precocità ma in particolar modo per la personalità che riescono a mostrare in campo. Al punto che due anni fa era finito nella lista del The Guardian: il suo nome campeggiava tra i 60 giocatori più forti del pianeta nati nel suo anno, il 2004. L’ingaggio di Barco però rischia di restare un sogno chiuso nel cassetto per la Juventus. Nelle ultime ore si registra un’offensiva importante da parte del Manchester City, che ha proposto al Boca Juniors 10 milioni di euro per il calciatore e una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Il club argentino, tuttavia, si sarebbe risentito dell’intromissione dopo che era ormai riuscito a convincere Barco a rinnovare per altre quattro stagioni ed è pronto ad adire le vie legali.