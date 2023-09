Intossicazione alimentare: big ricoverato d’urgenza

Intossicazione alimentare, la stella è stata ricoverata in ospedale dopo aver mangiato in un fast food. Condizioni in miglioramento.

L’estate che sta per concludersi sarà ricordata, calcisticamente parlando, come quella in cui sulla “cartina geografica” dello sport più seguito al mondo è comparsa improvvisamente l’Arabia Saudita. O meglio, la Saudi Pro League.

Una lega che fino a pochi mesi fa era praticamente sconosciuta, almeno fino a quando l’ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, lo scorso gennaio, ha accettato l’offerta faraonica dell’Al-Nassr, uno dei due club più titolari della capitale saudita, Riad. Il portoghese ha fatto, per così dire, da apripista. Sì, perché nel giro di qualche mese sono stati in tanti a seguire le sue orme. Anche calciatori che hanno da poco superato la soglia dei 30 anni e che avrebbero potuto giocare ancora ad alti livelli nel Vecchio Continente. I quattro club più importanti della Saudi Pro League (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e Al-Ittihad) nell’ultima sessione di mercato si sono presi letteralmente la scena. Ed hanno proposto cifre mai viste nel contesto europeo, accaparrandosi fior di campioni.

Intossicazione alimentare, che paura per Mahrez

Oltre ai vari Neymar e Benzema, i due nomi più grossi oltre a quello di Ronaldo, ha deciso di lasciare l’Europa ed il Manchester City anche Riyad Mahrez.

L’esterno algerino, tra i protagonisti principali delle ultime stagioni dei Citizens – coronate dalla vittoria della Champions League lo scorso giugno ad Istanbul – lo scorso luglio ha detto sì all’Al-Ahli, storico club della città di Gedda che negli ultimi anni aveva militato in una categoria inferiore. Mahrez oggi è la stella più splendente della squadra allenata dal tedesco Matthias Jaissle, che proverà a lottare per il titolo insieme alle altre big.

L’ex City stasera avrebbe dovuto scendere in campo per affrontare il match, valido per la sesta giornata di campionato, contro l’Al-Taawoun, ma dovrà dare forfait a causa di un’intossicazione alimentare. Come riporta Sportmediaset, infatti, Mahrez è stato ricoverato in ospedale dopo aver mangiato in un fast food di Gedda. La stampa saudita ha pubblicato foto del giocatore in barella con la maschera dell’ossigeno, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento.