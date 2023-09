Dalla Juventus al Psg: chiusura lampo, per Allegri è solo un ricordo

La Juventus è stata al centro del chiacchiericcio tra i tifosi anche nel corso della sosta del campionato di serie A.

I bianconeri hanno preparato al meglio la partita di oggi contro la Lazio, con mister Allegri che chiaramente non ha potuto contare sul gruppo al completo per diversi giorni, visti gli impegni con le nazionali. Concentrazione massima anche se c’è stata da affrontare la vicenda legata a Paul Pogba.

Il calciatore francese infatti è stato trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato dopo il match contro l’Udinese e per questo motivo è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping in attesa dell’esito delle controanalisi. Una tegola non da poco per la Juventus, che da poco aveva ritrovato il francese. Il quale stava cercando di trovare la miglior condizione possibile aumentando il minutaggio settimana dopo settimana. Se Pogba sarà squalificato i bianconeri torneranno sul mercato? Probabilmente no, ma non sono mancate le voci per il futuro.

Juventus, sorpasso del Psg per il talento Echeverri

L’intenzione del club bianconero, ormai non è certo una novità, è quella di puntare sulla linea verde ed è per questo motivo che Giuntoli sta cercando giovani rinforzi in giro per il mondo. Calciatori da far maturare in “casa” per poi essere lanciati in prima squadra.

Si è parlato nelle scorse settimane di come la Juventus stia seguendo con particolare attenzione l’evoluzione di un giovane talento come Claudio Echeverri, trequartista argentino di appena 17 anni ma già dal futuro assicurato. Talento che ha un contratto con il River Plate fino al 2024, ma che purtroppo per i bianconeri ha tanti estimatori, come scrive “Fichajes”. Tra cui il Psg e il Real Madrid. Al momento proprio i francesi sembrano essere in vantaggio. Il cartellino di Echeverri viene stimato attorno ai 4 milioni di euro, cifra che non saranno certo un ostacolo insormontabile per la squadra parigina.