Via libera Juventus: l’erede di Pogba arriva su un piatto d’argento

Via libera Juventus, il club inglese si fionda sul centrocampista dei rivali: ora può abbassare le pretese per l’obiettivo bianconero.

Contro la Lazio, oggi pomeriggio, sono saliti in cattedra i due giocatori per i quali la Juve ha sborsato più soldi nelle ultime stagioni: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Acquistati entrambi dalla Fiorentina a distanza di poco più di un anno, sono costati in totale circa 150 milioni di euro alla Signora. Purtroppo, però, per un motivo o per un altro, insieme hanno potuto giocare davvero poco. Ora finalmente lo stanno facendo, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E se la squadra di Massimiliano Allegri oggi ha battuto, anche abbastanza nettamente, i biancocelesti di Maurizio Sarri aggiudicandosi il primo big match della stagione, è soprattutto merito dei suoi due gioielli. Che quest’estate la proprietà aveva “osato” mettere in vendita per motivi prettamente finanziari. Intendiamoci: se fosse arrivata un’offerta importante, non li avrebbe considerati incedibili. Ma per fortuna alla fine sono rimasti e fanno parte del patrimonio bianconero.

Via libera Juventus, Arteta vuole Bissouma e scarica Partey

L’acquisto che invece si è rivelato un totale flop è quello di Paul Pogba. Il centrocampista ex Manchester United, dopo un’annata in cui ha giocato con il contagocce a causa dei numerosi infortuni, ora sta facendo i conti con l’accusa di doping.

Il futuro a Torino del giocatore, che rischia una squalifica di quattro anni, è appeso ad un filo. Motivo per cui la Juventus dovrà al più presto trovare un sostituto, magari già durante il mercato di gennaio. Potrebbe ravvivarsi la pista che conduce a Thomas Partey, mediano tuttofare dell’Arsenal: il ghanese è da tempo un pallino di Allegri e potrebbe rappresentare un’occasione se i Gunners, come riferisce il portale Fichajes.net, dovessero tuffarsi su Yves Bissouma, giocatore che attualmente veste la maglia del Tottenham ma che piace molto a Mikel Arteta. Nel caso in cui l’Arsenal dovesse riuscire ad assicurarselo, abbasserebbe probabilmente le pretese per Partey.