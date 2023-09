Juventus, occhio all’erede di Pogba: può arrivare gratis a gennaio

Sorrisi e felicità in casa Juventus dopo la bella vittoria nell’anticipo del sabato contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Una prova di forza quella della squadra di Allegri, che doveva superare un esame di maturità contro una diretta rivale per la zona Champions League. Esame superato a pieni voti, perché al di là del risultato anche la prestazione offerta è stata molto convincente.

La differenza l’ha fatta Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, che sembrava dovesse lasciare Torino nel corso dell’estate, ora è un giocatore decisamente diverso da quello della passata stagione. A suon di gol sta trascinando la Juventus verso le zone alte della classifica e insieme a Chiesa forma una coppia d’oro. Si va avanti dunque con grande ottimismo, anche se c’è da capire come finirà la vicenda Pogba. In caso di squalifica del francese il club tornerà sul mercato? A gennaio arriverà qualche nuovo volto? Domande che ancora non possono avere risposta.

Juventus, torna di moda il nome di Witsel: ecco come può arrivare

Nel frattempo però è logico che si facciano delle ipotesi riguardo i nomi del possibile erede del francese. Il club ha due soluzioni, quella di fare un investimento a lungo termine ad esempio. Con nomi come Thuram del Nizza, Habib Diarra dello Strasburgo e Manu Koné classe 2001 Borussia Monchegladbach che sono tra gli obiettivi.

Ma attenzione, perché a gennaio si cercherebbe senz’altro una opzione low cost. Calciomercato.it spiega come tra i nomi possibili come rinforzi “in corsa” ci sarebbe quello di Witsel. Che negli anni scorsi è stato accostato più volte alla Juventus, ma l’affare non è mai decollato. L’esperto mediano belga oggi è ai margini dell’Atletico Madrid e gli spagnoli sarebbero pronti anche a lasciarlo partire gratis nel mercato invernale, visto che il suo contratto scadrebbe a fine stagione. Una pista da non sottovalutare per regalare a mister Allegri un centrocampista d’esperienza.