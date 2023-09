Affare choc Juventus-Roma: ritorno immediato

Missione compiuta per la Juventus che ieri ha battuto la Lazio allo Stadium confermando di essere una seria candidata allo scudetto.

Dopo la sosta che c’è stata per gli impegni delle nazionali c’era tanta attesa per riuscire a capire se la formazione di Allegri avrebbe giocato alla pari con i biancocelesti dell’ex Sarri. Altra squadra candidata ad un posto tra le prime quattro della graduatoria.

Per il tecnico livornese sono arrivate delle risposte decisamente convincenti. Non a caso i gol portano la firma di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Loro due in estate parevano essere i calciatori “sacrificabili” per fare cassa, ma alla fine sono restati. E sono proprio loro ad essere in questa fase i trascinatori di una Juventus che ha tutte le carte in regola per sognare in grande. Magari anche grazie a qualche rinforzo che potrebbe arrivare nella prossima sessione di calciomercato, quella che ci sarà a gennaio.

Juventus, idea Spinazzola a costo zero se parte Kostic

E’ chiaro però che i maggiori rinforzi arriveranno d’estate, quando c’è più tempo per pianificare nel dettaglio ogni possibile movimento. Novità potrebbero esserci a sinistra qualora la Juve aprisse alla possibilità di cedere Kostic. Eventualità della quale si era parlato nelle ultime settimane di mercato, anche se poi non è arrivata nessuna offerta concreta per lui.

Calciomercato.it spiega che in caso l’ex laterale dell’Eintracht andasse via la società bianconera potrebbe guardare ad un giocatore che ha già vestito la maglia della Juve e che potrebbe tornare a costo zero. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, il cui contratto con la Roma andrà a scadere a giugno 2024. Se non arriverà per lui il rinnovo potrebbe trasferirsi altrove senza che il nuovo club spenda nulla per il cartellino. E quindi potrebbe essere una golosa opportunità di mercato per il club torinese.