15 calciatori hanno perso l’aereo prima della gara: il motivo è clamoroso

Il weekend calcistico è iniziato ieri con tante partite molto interessanti tra cui quella che ha visto la Juventus battere la Lazio.

Chiaramente i tifosi bianconeri possono essere molto soddisfatti del rendimento della loro squadra, che nelle prime quattro giornate di campionato ha collezionato dieci punti. Ma la strada verso la conquista dello scudetto è ancora lunga.

Con la Champions League ormai alle porte si sono disputate tante sfide che hanno coinvolto le big. E non sono mancati alcuni risultati a sorpresa.

Las Palmas, giocatori in ritardo devono prendere un altro volo.

Intanto in Spagna si è registrato un episodio alquanto singolare per una squadra della massima serie. Stiamo parlando del Las Palmas, che oggi sarà ospite del Siviglia. Trasferta insidiosa per la formazione delle Canarie e non solo per motivi prettamente calcistici.

Come si legge sul sito ufficiale della squadra spagnola, una buona parte della formazione dell’Unión Deportiva Las Palmas ha dovuto viaggiare separatamente, formando due gruppi, verso Siviglia perché 15 giocatori della squadra non sono arrivati in tempo per imbarcarsi sul volo previsto. Successivamente si sono imbarcati con un charter Binter che è stato improvvisato per far sì che tutta la rosa potesse essere al completo in questa trasferta.