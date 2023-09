Rabiot come Del Piero, Allegri ‘smentito’: “Scudetto”

Rabiot come Del Piero, Allegri “smentito” dal centrocampista francese che alla fine è rimasto a Torino. Ecco le sue parole

C’è un leggero parallelismo che lega Alessandro Del Piero ad Adrien Rabiot. E non è una questione di campo, ma di quello che succede fuori dal campo. Alcune dichiarazioni infatti ricordano quando Alex ha deciso poi di lasciare la Juventus. Speriamo che con il francese non sia così.

Bene, dopo la vittoria di ieri contro la Lazio, il centrocampista che in estate ha rinnovato per un anno, ha rilasciato un’intervista a Sky parlando in questo modo: “Non potevo partire dopo una stagione così senza Champions, senza niente. Era importante rimanere per me e ritrovare la Juventus che conosciamo che vince e lotta per lo scudetto”. Insomma, dietro il rinnovo c’è una questione personale, una di quelle che molto spesso convincono i giocatori a rimanere dove sono, per rifarsi. C’è inoltre un’altra lettura da dare a questa cosa. Le parole di Rabiot stridono con quelle che sono state fino al momento le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri, che forse per non far aumentare la pressione dentro la Juventus ha sempre detto che i bianconeri non lottano per lo scudetto. Rabiot invece è uscito allo scoperto e forse è anche giusto in questo modo.