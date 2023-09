Rosso diretto prima della Juventus, VAR ridicolizzato: Marelli a gamba tesa

Rosso diretto prima della Juventus, il Var continua a essere un problema per gli arbitri della Serie A. Marelli entra a gamba tesa

Ci sono sempre polemiche. Sempre. E menomale che qualcuno sperava che con il Var diminuissero. Così come si sperava sarebbero diminuiti gli errori arbitrali. Ma così, a quanto pare, non è proprio e oggi in Monza-Lecce è arrivata un’espulsione, quella di Baschirotto, che ha sorpreso tutti.

A velocità normale, oggettivamente, sembravano potessero esserci gli estremi per una espulsione. Poi però, nel momento in cui il direttore di gara è stato richiamato al Var, si è visto come al massimo il contatto era da giallo. Ricordiamo che alla sesta giornata c’è Juventus-Lecce, martedì 26 settembre, in quello che è il primo turno infrasettimanale del massimo campionato italiano. In ogni caso, sia Marelli che l’ex giornalista di Mediaset Bruno Longhi, hanno commentato l’accaduto.

Rosso diretto a Baschirotto, il commento sui social

“L’espulsione di Baschirotto in Monza-Lecce è la prova provata che molti arbitri e addetti al Var non abbiano la minima idea di cosa sia il calcio giocato” ha detto Bruno Longhi. Poi c’è stato anche a Dazn il commento di Marelli, che ha parlato in questo modo.

“L’espulsione di Baschirotto live mi sembra giusta. Rivisti i replay però mi sono ricreduto. Il ginocchio era piegato, era preso il pallone ed il contatto era sul collo del piede. Il VAR ha giustamente richiamato Marinelli che ha il diritto di confermare la propria decisione, ma non c’è nessuna leva. Il contatto è successivo, i piedi non sono per terra. La velocità non era eccessiva, sarebbe stato corretto il giallo”. Insomma, vedute diverse rispetto a quelle che poi sono le decisioni dell’arbitro. Una cosa che in questa stagione è già successa parecchie volte.