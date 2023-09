La Juventus gli dice definitivamente addio: ‘salta’ il jolly

L’attaccante della nazionale non approderà in Serie A: sfuma il guizzo di mercato per la Juventus

La Juventus ha dato un segnale importante nel big match della 4a giornata di campionato contro la Lazio.

Un 3-1 convincente scandito dal gol di Federico Chiesa e dalla doppietta di Dusan Vlahovic. La nuova coppia d’attacco bianconera sta dando risposte importanti, distogliendo l’attenzione dall’argomento che ha scandito la settimana bianconera, quello legato alla positività al doping di Paul Pogba. Intanto la Juventus lavora anche in ottica mercato in vista della sessione invernale di gennaio. L’obiettivo principale sarà proprio quello di individuare un sostituto di Pogba che rispecchi quelle caratteristiche ideali per il 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Giuntoli e Manna cercheranno di cogliere le occasioni e un nome che rimane vivo per i bianconeri è quello di Wilfried Gnonto, un nome che spesso è stato accostato alla Juventus negli ultimi tempi.

Juventus, il Leeds lavora per trattenere Gnonto

Dopo mesi di voci di mercato che hanno coinvolto Wilfried Gnonto, il Leeds United sta lavorando per trattenere l’attaccante italiano.

Negli ultimi mesi non sono mancati i corteggiamenti per l’ala della nazionale che si è messo in mostra in Premier League nell’ultima stagione. Il Leeds, però, è retrocesso in Championship e per Gnonto sembrava ormai certo il trasferimento. Alla fine l’ex Zurigo è rimasto, accettando anche il passo indietro di categoria. Essendo arrivato poco più di 12 mesi fa, percepisce un ingaggio piuttosto basso al Leeds che, come riportato da Football Insider, ha intenzione di modificare il suo contratto con un aumento di stipendio. In una prima fase dell’estate aveva rotto con il club, allenandosi a parte ma poi è stato reintegrato e nelle prime 4 giornate del nuovo campionato ha trovato il suo primo gol. La volontà del club inglese è quella di trattenere Gnonto, tentando di ottenere la promozione e tornare in Premier League dalla prossima stagione. Di recente l’Everton era stata una delle squadre più attratte dal classe 2003 che piace anche alla Juventus. I bianconeri cercano un rinforzo offensivo e anche in estate hanno sondato il terreno per l’ala dell’Italia. Le possibilità che Gnonto approdasse in Serie A erano piuttosto alte ma adesso la situazione sembra essere cambiata.