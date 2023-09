Capitolo chiuso: de Ligt lascia il Bayern a gennaio

Capitolo chiuso, il difensore olandese ha giocato solamente 36 minuti da quando è iniziata la nuova stagione.

A malapena 36 minuti giocati nelle prime quattro giornate di campionato. Poco, troppo poco per un giocatore che un’estate fa venne acquistato per circa 70 milioni di euro. Per il difensore olandese Matthijs de Ligt non è un momento facile. Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, per adesso non lo vede, come si suol dire in questi casi.

L’ex bianconero, che nell’estate 2022 aveva fortemente voluto lasciare Torino e la Juventus anche per motivi tecnici – non gradiva il gioco di Allegri, come svelò in seguito durante un’intervista – in Baviera non ha trovato quel “paradiso” che cercava. Da quando in panchina alla guida del Bayern Monaco l’ex tecnico di Psg e Chelsea de Ligt è finito dietro nelle gerarchie. Attualmente l’allenatore tedesco gli preferisce il francese Upamecano, che sta giocando in coppia con l’ex napoletano Kim, altro difensore che i bavaresi hanno acquistato dal campionato italiano per una cifra non indifferente (45 milioni di euro).

Capitolo chiuso, l’ex bianconero potrebbe lasciare la Baviera

Di fronte all’ennesima esclusione, de Ligt si era sfogato davanti ai microfoni dei giornalisti: “Perché non gioco? Non lo so – ha detto – l’unica cosa che posso fare è lavorare e migliorare sul campo. Il resto è compito dell’allenatore ed è lui che prende le decisioni”.

Pronta la replica del diesse del Bayern Monaco, Christoph Freund. “Matthijs è un elemento di grande importanza per la nostra squadra – queste le sue parole – Con tre difensori centrali di classe mondiale a disposizione, avremo certamente bisogno di tutti”. Se lo scarso minutaggio dovesse continuare, tuttavia, non è da escludere che l’ex juventino possa cambiare aria, lasciando anzitempo la Germania. Come riporta il sito Fichajes.net, le offerte non mancano e tanti club si sono attivati dopo le sue dichiarazioni alla stampa.