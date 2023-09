Juventus, Giuntoli guarda alla linea verde: le ultimissime

C’è un futuro tutto da scoprire in casa Juventus, con la prossima gara contro il Sassuolo già nel mirino di Chiesa e compagni.

La squadra di Allegri quale continuare nel percorso che ha iniziato in questa stagione. 10 punti conquistati nelle prime quattro giornate di campionato sono un ottimo bottino, ma ci sarà ancora tanto da lavorare se si vorrà continuare a inseguire il sogno di conquistare lo scudetto.

Un traguardo difficile ma non impossibile da raggiungere per una squadra che nonostante un calciomercato in entrata non certo brillante sta mantenendo le aspettative della vigilia. Certamente qualche rinforzo in più non sarebbe guastato, ma mister Allegri per adesso sta valorizzando al meglio i calciatori che ha in rosa. Per gli acquisti ci sarà tempo in futuro, magari già a gennaio quando potrebbe verificarsi qualche golosa occasione della quale approfittare. L’intenzione è quella di riuscire ad aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, Giuntoli presente alla sfida della Next Gen

Anche per questo motivo il club ha intenzione di puntare sempre di più sui giovani. Tanti talenti cresciuti in casa bianconera negli ultimi mesi sono riusciti a trovare spazio in prima squadra, destinati ad essere le colonne della Juventus del futuro.

Giuntoli ha rinforzato le altre formazioni bianconere pescando talenti in tutto il mondo e come testimoniato dal giornalista Giovanni Albanese stasera era ad Alessandria per vedere la partita tra la Next Gen e la Spal. Su chi si saranno posati in particolar modo i suoi occhi? Difficile dirlo, più probabilmente il direttore sportivo sarà andato a osservare i ragazzi bianconeri, con Huijsen e Yildiz su tutti. Questi ultimi due elementi sono calciatori già nel giro della prima squadra e l’impressione è che nel corso di questa stagione sono destinati a collezionare dei gettoni di presenza alla corte di Allegri.