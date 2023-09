Juventus a pari punti con il Milan: classifica ‘riscritta’

I bookmaker tornano a spingere la Juventus che adesso è seconda solo all’Inter per la vittoria dello scudetto

La 4ª giornata di campionato ha dato degli indizi non indifferenti su quello che potrebbe essere l’andamento della nuova stagione di Serie A.

Squadre che partivano in prima linea sono cadute, altre invece hanno ottenuto risultati sorprendenti. Certamente spicca la travolgente vittoria dell’Inter per 5-1 nel derby di San Siro contro il Milan. Una partita dominante e straripante da parte della squadra di Simone Inzaghi che adesso comanda la classifica in solitaria a punteggio pieno (12 punti). Dal 3.35 offerto prima della sosta, adesso i nerazzurri sono gli indiscussi favoriti per la vittoria dello scudetto: quotati a 2.20 da Planetwin365 e a 2.30 da Newgioco. La Juventus ha dato una bella gomitata alla Lazio, vincendo uno scontro diretto dal peso specifico per nulla indifferente. La doppietta di Vlahovic e il gol di Chiesa hanno timbrato la terza vittoria in quattro partite per i bianconeri che adesso si trovano al secondo posto in classifica con 10 punti, appena 2 in meno rispetto all’Inter.

Juventus, i bookmaker la piazzano al 2° posto: aggancio al Milan

La risalita della Juventus pone la squadra di Allegri come una delle principali candidate a contendere lo scudetto all’Inter.

Secondo i bookmaker la Juventus aggancia il Milan come candidata numero 2 alla vittoria dello scudetto con una quota che è calata da 4.75 a 3.85. Frenata inevitabile dei rossoneri in termini di quote dopo la deludente prestazione nel derby. La squadra di Pioli non è riuscita a frenare l’onda anomala dell’Inter ed è rimasta letteralmente travolta. Non bisogna, però, sottovalutare il Napoli che, se pur abbia avuto una partenza decisamente deludente, rimane la squadra campione d’Italia in carica. Nelle prima 4 giornate ha ottenuto appena 7 punti, perdendo con la Lazio e pareggiando nell’ultima contro il Genoa. Per i bookmaker la squadra di Rudi Garcia ha perso terreno, passando da 4.75 a 5.25 di quotazione. Protagonista della vittoria più larga di giornata, la Roma che ha investito 7-0 l’Empoli e rimane una delle outsider, a 25 volte la posta, seguita da Atalanta (quota 31) e Lazio (quota 34).