Rottura del legamento crociato UFFICIALE: la Juventus ora rischia grosso

Rottura del legamento crociato UFFICIALE, il giocatore si è fatto male durante l’allenamento: club già a caccia del sostituto.

Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Una diagnosi che nessun calciatore vorrebbe mai ricevere. E che, nel 90% dei casi, significa stagione terminata anzitempo. Siamo solo a settembre ed i campionati sono iniziati a malapena da un mese ma Ivan Perisic, esperto esterno del Tottenham, tornerà a giocare solo nel 2024-25.

Il 34enne croato, ex Inter, si è fatto male in allenamento, ma non dopo un contatto fisico con un compagno. Il responso ha lasciato attonito lo staff degli Spurs, che dovrà dunque fare a meno dell’ex nerazzurro. Perisic, infatti, presto si dovrà sottoporre ad un’operazione. Che alla sua età significa solo una cosa: il rischio che possa smettere di giocare in anticipo è molto alto. Il contratto del giocatore scadrà la prossima estate ma tutto dipenderà da come (e se) riuscirà a recuperare, visto che da quando è a Londra non ha giocato tantissimo anche a causa dei continui problemi fisici.

Rottura del legamento crociato UFFICIALE: Perisic k.o., gli Spurs si fiondano su Kostic

Una grana per il Tottenham di Ange Postecoglou, tra le squadre che hanno fatto meglio in questo primo scorcio di Premier League.

Gli Spurs, nonostante la partenza di Harry Kane, finito al Bayern Monaco, sono partiti alla grande, vincendo quattro partite su cinque e restando imbattuti. Perisic era sempre sceso in campo finora – comprese le partite con la nazionale croata – fornendo due preziosi assist, l’ultimo dei quali sabato scorso nella sfida con lo Sheffield United, vinta 2-1 dai londinesi. Il club dovrà dunque far fronte alla sua lunga assenza, magari intervenendo già durante il mercato di gennaio. Il Tottenham potrebbe riallacciare i contatti con la Juventus per Filip Kostic, profilo che gli Spurs avevano già sondato nell’ultima sessione estiva.