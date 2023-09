L’argentino fa impazzire Allegri: 40 milioni lo portano subito alla Juventus

La Juventus guarda già al futuro e adesso potrebbe tornare su un vecchio pallino di Allegri per quanto concerne il centrocampo.

La notizia del momento nel mondo del calcio è, l’ormai, perdita di Paul Pogba dalla Juventus, un evento avvenuto data la conferma della sua squalifica per doping.

Questa situazione ha scosso il mondo del calcio, costringendo la Vecchia Signora a pianificare il futuro senza il suo centrocampista chiave. La Juventus, guidata dall’allenatore Massimiliano Allegri, sembra ora interessata ad un ‘vecchio’ pallino di Allegri, si tratterebbe di Rodrigo De Paul dell’Atletico Madrid come sostituto ideale, con l’obiettivo di portarlo nella prossima finestra di mercato invernale.

Juventus ‘di nuovo’ su De Paul: operazione da 40 milioni

De Paul è stato un elemento fondamentale per l’Atletico Madrid, soprattutto sotto la guida dell’allenatore Diego Simeone. Tuttavia, nonostante il suo valore in campo, sembra non abbia avuto un rapporto particolarmente armonioso con la Spagna, poiché il cartellino non gli è mai stato tolto dal mercato, scrivono da ‘todofichajes’.

Con l’apertura di una nuova finestra di mercato, l’opzione di un trasferimento alla Juventus sembra allettante sia per il calciatore che per il club rojiblanco. Il prezzo di vendita di De Paul è fissato a 40 milioni di euro, una somma che la squadra bianconera sembra disposta a sostenere per rinforzare il proprio centrocampo e dare solidità alla rosa. Inoltre, la combinazione tra De Paul e Allegri potrebbe essere molto interessante per la Juventus, poiché il centrocampista argentino è noto per la sua abilità nel gioco di posizione, nell’intercettazione e nel fornire assist decisivi, caratteristiche che potrebbero colmare il vuoto lasciato da Pogba. Tuttavia, è importante notare che le trattative di mercato nel calcio possono essere complesse e influenzate da molteplici variabili. Sarà interessante seguire lo sviluppo di questa possibile transazione e vedere se la Juventus riuscirà a portare De Paul a Torino per rinforzare la propria squadra nella prossima stagione.