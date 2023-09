Affare da 50 milioni di euro: Juventus-Milan da brividi

Non solo la Juventus, anche il Milan torna forte sul gioiello della Ligue 1 e apre il duello in Serie A

Il mercato continua a muoversi nonostante sia terminato da poche settimane. La Juventus continua a muoversi sotto traccia e torna a pensare al gioiello per l’attacco.

Uno degli ostacoli, però, riguarda l’inserimento del Milan. Anche i rossoneri, infatti, non perdono di vista il gioiello del Lille, Jonathan David che nell’ultima estate di mercato è stato corteggiato da numerosi club. I rossoneri sono in difficoltà dal punto di vista offensivo e nelle ultime uscite si è evidenziato questo problema. Appena un gol nel derby perso 5-1 con l’Inter e un deludente 0-0 nella prima di Champions League contro il Newcastle dell’ex Sandro Tonali. Due allarmi che costringono Stefano Pioli a prendere degli accorgimenti. Il Milan crea occasioni ma spesso non riesce a concretizzarle, anche con i suoi uomini migliori come Giroud e Leao. Un problema riscontrato anche nelle passate stagioni e che ha portato il club a voler rinforzare l’attacco con una punta giovane e fresca. Il nome di Jonathan David corrisponde all’identikit cercato dalla società ma il classe 2000 parte da una valutazione di circa 60 milioni di euro.

Juventus, il Milan torna su Jonathan David in ottica gennaio

Il prezzo del cartellino è il motivo principale che ha frenato il Milan nell’acquisto di Jonathan David che ha un contratto fino a giugno 2025.

In Italia i rossoneri sono stati tra i primi ad approcciare all’attaccante canadese, ma anche la Juventus lo ha inserito nella propria lista. I bianconeri, infatti, lo hanno valutato in estate anche come alternativa a Dusan Vlahovic, parallelamente alla pista Lukaku. Alla fine anche per la Juventus ha influito il costo del cartellino di David che ha frenato la società nel presentare un’offerta concreta. Anche in vista del mercato di gennaio il nome di Jonathan David potrebbe tornare di moda per la Juve ma anche per il Milan che ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo. Come sottolineato anche dal portale spagnolo fichajes.com, i rossoneri potrebbero fiondarsi concretamente su Jonathan David