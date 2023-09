Il Bayern Monaco ‘mette alla porta’ de Ligt: il piano per riportarlo alla Juventus

Calciomercato Juventus, inizio di stagione assai difficile per de Ligt dopo l’arrivo di Kim: il Bayern lo mette alla porta. Il piano bianconero

L’inizio di stagione è stato difficile e ormai Tuchel sembra aver fatto le proprie scelte: la coppia di centrali del Bayern Monaco sarà composta da Upamecano e Kim, ex Napoli, che ha sovvertito immediatamente le gerarche mandando de Ligt, ex Juventus, in panchina.

Sui social soprattutto, dopo le parole dell’olandese (“Perché non gioco? Non ne ho idea, dovreste chiederlo al mister. Faccio tutto quello che Tuchel vuole ma nelle ultime due partite ho giocato dieci minuti circa e a centrocampo”) che, onestamente, nel momento in cui ha lasciato Torino non è che sia stato così benevolo nei confronti dell’ex club, si sono accessi molti tifosi bianconeri. Chi lo prenderebbe volando di nuovo, chi invece non gli perdona quello che ha detto. C’è però una cosa importante da sottolineare: la Juventus dietro qualche problemino ce lo ha e de Ligt forse li potrebbe mettere a posto velocemente.

Calciomercato Juventus, il piano per de Ligt

Sappiamo benissimo che nel calciomercato tutto può realmente succedere. Sarà difficilissimo rivedere de Ligt in bianconero e si potrebbe fare eventualmente solamente se il Bayern accettasse un prestito oneroso. Non si parla proprio di riprenderlo subito. E se anche aprisse si dovrebbe capire se la Juventus è realmente intenzionata a riportalo alla Continassa.

E poi c’è pure un’altra questione: qualora i bavaresi decidessero di privarsi di de Ligt ci sarebbero ovviamente i club di Premier League davanti a tutti, che potrebbero soddisfare non solo le richieste economiche del club ma anche quelle del calciatore. Insomma, de Ligt è solamente una suggestione, al momento. E nulla di più.