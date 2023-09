Incontro per la firma: blitz Juventus immediato

È quasi terminato per la Juventus il cammino che porterà i bianconeri verso il prossimo impegno da onorare nel campionato di serie A.

Sarà il Sassuolo il prossimo ostacolo della formazione di Massimiliano Allegri, ha iniziato molto bene questo torneo collezionando 10 punti nelle prime quattro giornate. Un ruolino di marcia che fa ben sperare per il futuro.

Nonostante un calciomercato in entrata che non ha regalato grandi colpi, la Juventus si è presentata ai nastri di partenza di questo campionato molto agguerrita e determinata nell’inseguire il suo obiettivo massimo stagionale. Vale a dire la conquista di quello scudetto che ormai manca da troppi anni a Torino. Siamo solamente all’inizio della stagione, e ancora ci sono tanti ostacoli sulla strada dei bianconeri, ma non ci sono dubbi sul fatto che, anche con i giusti rinforzi che potrebbero arrivare a gennaio, questa squadra possa riuscire a realizzare il sogno della tifoseria.

Juventus, dirigenza al lavoro per il rinnovo di Gatti: incontro nella prossima settimana

Nel frattempo il direttore sportivo deve non solo pensare a nuovi acquisti, ma anche blindare quei calciatori che sono destinati ad essere dei perni della squadra non solo del presente, ma anche del futuro. Solo così si può pensare di aprire una nuova era vincente.

🚨 La #Juventus si tiene stretta #Gatti: cresce l'ottimismo per il rinnovo di contratto del centrale, l'incontro decisivo avverrà nella prossima settimana ⚪⚫ 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/YDjLz2247m — Riccardo Meloni (@RiccardoMeloni4) September 22, 2023

Come riportato da calciomercato.it l’intenzione della Juventus è quella di blindare al più presto Federico Gatti. Il centrale, arrivato lo scorso anno dal Frosinone, sta convincendo sempre di più ed è destinato a trovare tanto spazio in stagione. I bianconeri intendono rinnovare il suo contratto per tenere lontano sirene di mercato. L’incontro decisivo per arrivare al sì dovrebbe tenersi nel corso della prossima settimana.