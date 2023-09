Ronaldo, Exor e i 115 milioni: la Juventus chiude i giochi

Ronaldo, Exor e i 115 milioni di euro di perdita dell’ultimo bilancio. La Juventus chiude i giochi in questo modo. Intanto la notizia principale è il fatto che la Juventus abbia rimandato il consiglio d’amministrazione che era previsto nei giorni scorsi tra il 2 e il 6 ottobre. E secondo alcune previsioni di Exor il club avrebbe praticamente dimezzato il rosso di bilancio che si dovrebbe assestare intorno ai 115milioni di euro.

Ronaldo, Exor e le scelte della Juventus

Tornando al discorso Ronaldo la situazione che vi abbiamo raccontato ieri – con TuttoSport che ha spiegato che la Juventus non dovrebbe dare nulla al portoghese – è in fase di valutazione. Il club – questo lo scrive la Gazzetta dello Sport – quella carta firmata ai tempi da Paratici e non da CR7 non avrebbe nessun valore legale e non attesterebbe nessun accordo.

Le parti se la vedranno davanti al Collegio Arbitrale della Figc che dovrà interpretare il tutto. Uno snodo cruciale per capire come muoversi. Uno snodo dal quale, forse, potrebbe pure essere deciso di fare un aumento di capitale o meno. Vedremo, i primi giorni di ottobre sotto questo aspetto saranno fondamentali e verrà fatta chiarezza quasi su tutto.