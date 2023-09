Bonucci, il flop è totale: lo ‘rispediscono’ subito alla Juve

Bonucci, flop totale in Germania e i tifosi dell’Union Berlino infuriati sui social. Cercano di rispedirlo immediatamente alla Juventus

Quella di Bonucci in Germania è stata una settimana particolare. Contro il Real Madrid in Champions League ha fatto discretamente, nonostante poi alla fine per l’Union Berlino sia arrivata una sconfitta. Oggi invece contro l’Hoffenheim è il maggiore indiziato come peggiore in campo.

Due errori, sia nel primo che nel secondo gol degli ospiti che hanno preso il sopravvento e hanno portato a casa una vittoria insperata prima del match. Un calcio di rigore causato in maniera molto ingenua e poi una lettura difensiva che non gli rendono merito per quello che ha fatto. Sotto potrete vedere i video di quanto successo nel pomeriggio tedesco, un momento non semplice, con i tifosi del suo club che chiedono di rispedirlo subito in bianconero.

Bonucci, che flop: tifosi furiosi

“Partita disastrosa di Bonucci” si scrive sui social. Altri sottolineano come non sia più un giocatore importante. L’età purtroppo avanza per tutti e le condizioni fisiche ad un certo punto fanno la differenza per davvero. Come detto sono molti i tifosi dell’Union Berlino che si sono scatenati contro di lui, e alcuni rimarcano pure un altro fatto: da quando è arrivato sono arrivate solamente sconfitte.

Bonucci najpierw sprokurował głupiego karnego, a potem zawalił przy drugiej bramce dla gości 🫣 #ExWatch https://t.co/gi16jS4Gkc — Che JUVENTUS (@CheJUVENTUS) September 23, 2023

Bonucci non ce la fa più ma non vuole accettarlo 🤷‍♂️😂 — Mouad (@Mouad65151507) September 23, 2023

Bonucci having a disaster game — Aleandro (@AleandroBz) September 23, 2023

L’Union Berlin perd tous ses matchs depuis la signature de Bonucci — Vice (@ViceIsFootball) September 23, 2023