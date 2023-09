Calciomercato Juventus, alle spalle di Bremer: firma fino al 2026

Adesso potrebbe diventare realtà concreta, con un contratto che sancirebbe la permanenza fino al 2026: tutti i dettagli.

Con la scadenza del suo contratto prevista alla fine della stagione, Daniele Rugani potrebbe presto decidere di continuare la sua avventura con i bianconeri.

Il giocatore, che ha guadagnato l’apprezzamento del tecnico Massimiliano Allegri come vice di Bremer, sembra essere interessato a estendere il suo attuale accordo con il club bianconero fino al giugno del 2026. Tuttavia, questo rinnovo potrebbe comportare un taglio significativo del suo stipendio rispetto ai 3 milioni di euro all’anno attualmente percepiti. Nonostante la riduzione salariale, Rugani sembra essere felice di rimanere a Torino.

Rugani vuole rimanere a Torino: contratto da 3 milioni fino al 2026

Daniele Rugani è un difensore ormai veterano della Juventus. Tuttavia, negli ultimi anni, ha trascorso alcune stagioni in prestito presso altri club, cercando di guadagnare esperienza e minutaggio di gioco. Ora, con il ritorno di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus, sembra essersi aperta un’opportunità per Daniele di far parte del piano di gioco della squadra. Mister Allegri sembra aver apprezzato le capacità di Rugani e lo ha impiegato come vice del difensore Bremer in alcune occasioni. Questa fiducia potrebbe aver influito sulla volontà del difensore per prolungare il suo contratto con la Juventus.

Nonostante la possibile riduzione salariale, sembra che Rugani sia felice di continuare la sua carriera a Torino con la Juventus. Questo dimostra il suo attaccamento al club e il suo desiderio di essere parte del progetto della squadra per il futuro. Un veterano che, dunque, potrebbe proseguire, ancora, il suo cammino in bianconero, accettando la riduzione dello stipendio per competere ancora a traguardi importanti con la sua Juventus. Non ci resta che attendere, dunque, ulteriori novità in merito alla questione. Il desiderio del rinnovo però è sincero e arriva da tutte le parti coinvolte: giocatore, allenatore e società.