Rabiot silura la Juventus: trattativa avviata con il rivale di sempre

Mancano ancora diverse settimane al mese di gennaio ma anche la Juventus sta già pensando alle mosse di calciomercato da effettuare in futuro.

Non potrebbe essere altrimenti visto che ormai tutto il mondo del calcio vive di adeguata programmazione. Chi ha fissato determinati obiettivi per muoversi con largo anticipo per bruciare una concorrenza che è sempre più forte e agguerrita.

La Juventus nell’ultimo calciomercato ha pensato soprattutto alle cessioni più che agli acquisti da mettere a segno. Una politica necessaria, in considerazione del fatto che il club ha dovuto fare a meno degli introiti derivanti dalla partecipazione alle coppe europee. Non è da escludere però che nel corso della finestra di trasferimento invernale il direttore sportivo Cristiano Giuntoli possa riuscire a portare a Torino dei giocatori adatti alle idee di gioco di mister Allegri. In modo da alimentare sempre più le speranze di riuscire a conquistare quello scudetto che rappresenta il massimo traguardo stagionale raggiungibile.

Juventus, Rabiot è tornato nel mirino dell’Atletico Madrid

I bianconeri però non possono pensare certo soltanto solo alle cessioni, perché devono riuscire a tenersi stretti quei giocatori che reputa fondamentali per l’ossatura della squadra. Per questo motivo sta lavorando a dei rinnovi importanti. Attenzione massima anche attorno a Adrien Rabiot.

Il calciatore francese è rimasto alla corte di Allegri, che lo reputa uno dei giocatori chiave della Juventus. Ma il suo contratto andrà in scadenza e le squadre interessate a lui non mancheranno. Come ha infatti spiegato “Todofichajes” sono rimasti aperti i contatti con l’Atletico Madrid di Diego Simeone. I colchoneros sembrano intenzionati a tornare alla carica per ottenere il sì del centrocampista ex Psg, preferito a Ndidi come rinforzo. Anche se ci sarà probabilmente la concorrenza dei club dell’Arabia Saudita. Ad ogni modo un discorso che potrebbe essere accelerato subito dopo l’inverno.