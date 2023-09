Voti Sassuolo-Juventus 4-2, incubo bianconero: fioccano i 4, si salva solo Chiesa

Voti Sassuolo-Juventus 4-2: prima sconfitta in campionato per i bianconeri che cadono sotto i colpi degli emiliani. Disastro Szczesny.

Prima sconfitta in campionato per la Juventus, che cade in maniera fragorosa sul campo del Sassuolo. Quando si perde si perde, con merito, anche se forse fino al minuto 80 i bianconeri non avrebbero meritato di tornare senza punti a casa. Ma tant’è, il campo ha detto questo, e il risultato va accettato.

Certo, se ci fosse stato quel rosso sacrosanto a Berardi staremmo parlando forse di un finale di gara diverso. Quel finale di gara che ha deciso le sorti della partita. La diapositiva è l’autorete di Gatti, davvero inspiegabile. Probabilmente il difensore non si è reso conto che era stato Szczesny a servirlo. Chissà, magari lo spiegherà anche lui. In ogni caso sono state le insufficienze nella serata di Reggio Emilia. Dal portiere bianconero ovviamente, a Vlahovic, passando per Rabiot e purtroppo pure per Gatti. Una serata negativa, e Allegri ieri in conferenza stampa era stato quasi profetico.

Voti Sassuolo-Juventus 4-2: si salva Chiesa

Per il Sassuolo è la seconda vittoria in campionato, per la Juventus è la prima sconfitta come detto. Difficile da mandare giù visto che c’è stata una settimana per prepararla questa sfida. Ma si era capito da subito: i bianconeri avevano impattato bene al match, ma poi la papere del portiere polacco aveva indirizzato la sfida. Iniziata male e finita peggio.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 4, Gatti 4,5, Bremer 6, Danilo 5,5, Mckennie 5,5 (60′ Weah 6), Miretti 5,5 (46′ Fagioli 7), Locatelli 5,5 (83′ Milik sv), Rabiot 5,5, Kostic 5 (46′ Iling 6,5), Chiesa 7, Vlahovic 5,5 (75′ Kean sv).

Marcatori: 12′ Lauriente; 21′ Vina (autorete); 41′ Berardi; 78′ Chiesa; 82′ Pinamonti; 95′ Gatti (autorete).

Note: Ammoniti: Rabiot, Boloca, Danilo, Berardi, Vina, Pinamonti.