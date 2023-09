Incubo Allegri, addio Juventus: De Zerbi ci mette la firma

La Juventus si lecca le ferite dopo la sconfitta di ieri pomeriggio sul campo del Sassuolo. Interrotta la striscia positiva bianconera.

Una sconfitta che ha fatto suonare il campanello d’allarme per Allegri, che però non si fascia la testa: “Dobbiamo imparare da questa sconfitta. Come ho sempre detto, non eravamo fenomeni prima di questa partita e non siamo diventati scarsi dopo questa partita. Siamo stati leggeri mentalmente e su questo dobbiamo migliorare, abbiamo perso punto importanti” si legge sul sito internet bianconero.

La rosa è allestita per competere per le prime quattro positivi, ma considerato anche l’alto monte ingaggi è scontato dire che la tifoseria si attende senz’altro che la Juventus possa lottare per lo scudetto. Magari puntando anche sui possibili rinforzi che potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi, perché c’è da dire che in estate Giuntoli ha lavorato soprattutto sulle cessioni da effettuare per alleggerire il bilancio.

Juventus, Barco ora può finire al Brighton

Si continua a parlare anche delle vicende di mercato in casa bianconera, del resto gennaio non è molto lontano e qualche rinforzo potrebbe far comodo a mister Allegri. La società è intenzionata però a puntare sempre su giovani che possano aprire un nuovo ciclo vincente a Torino.

Per questo motivo ormai da qualche mese a questa parte si sta parlando molto di Barco, laterale del Boca Juniors che seppur giovanissimo è un calciatore che ha già dimostrato il suo valore e che ha davanti a sè un futuro luminoso. La concorrenza è però tanta e soprattutto il Manchester City sembrava aver sorpassato tutti. Ma “The Sun” ha rivelato come adesso sia pronto il Brighton a farsi avanti, pronto a garantirgli quello spazio necessario per giocare con continuità. L’argentino dunque potrebbe presto essere a disposizione di mister De Zerbi.