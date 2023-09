Accordo saltato: la Juventus è di nuovo sola

E’ già arrivato il momento di ripartire per la Juventus, che domani sera sarà impegnata contro il Lecce nella sesta giornata di serie A.

Non c’è miglior momento per il turno infrasettimanale, considerato il fatto che la squadra di Allegri deve assolutamente voltare pagina dopo la brutta sconfitta patita contro il Sassuolo nell’ultimo weekend. Una prestazione non assolutamente all’altezza del valore della rosa.

Cosa fare adesso? Occorre riprendere a marciare con i tre punti in tasca, perché davanti le altre candidate per lo scudetto, come l’Inter, non stanno lasciando punti per strada. Il calendario va seguito con grande attenzione, perché la Juventus avrà il “vantaggio” di non disputare alcuna coppa europea. E per questo motivo potrà concentrare tutte le sue energie sul campionato, con la missione di vincere lo scudetto.

Juventus, Curva presente sugli spalti solo per il derby

Si sta avvicinando anche il giorno del derby tra la Juventus e il Torino, che è in calendario il prossimo 7 ottobre. Una partita molto sentita ovviamente dalle due tifoserie, nessuno ci sta a perdere nella stracittadina. A proposito di tifoserie, la curva Maratona granata ha già fatto sapere che non sarà presente sugli spalti.

Anche i rapporti tra la tifoseria juventina e la dirigenza non sono eccelsi. Tant’è che la Curva non sarà presente contro il Lecce. “La Juventus dovrà fare a meno del calore immenso ed incredibile dei suoi Ultras. La motivazione è sempre la stessa: nulla è cambiato allo Stadium. Le assurde limitazioni e gli stupidi divieti continuano a rendere la vita impossibile al cuore pulsante del tifo bianconero. Niente striscioni, niente tamburi, niente megafoni, niente bandiere: così è davvero impossibile andare avanti” si legge in un comunicato. La Curva Sud invece sarà presente proprio nel derby contro il Torino, esclusivamente per la sfida contro i granata.