Firma UFFICIALE: ha scelto di nuovo la Juventus

Firma UFFICIALE, ha appena firmato un triennale con il club bianconero: rinnovo fino al 2026 per il giovane difensore.

La nomina a vicecapitano era un indizio che non poteva passare inosservato. In molti infatti immaginavano che fosse il preludio al rinnovo del contratto: previsione azzeccata, visto che nel giro di poche settimana la Juventus ha ufficializzato la sua firma fino al 2026.

Stiamo parlando di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco che milita nella Next Gen, la squadra B del club bianconero. Il centrale è uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile della Signora e i tre anni in più di contratto vogliono dire solo una cosa. E cioè che la Juve ha intenzione di puntare seriamente su di lui. Muharemovic è ormai uno dei pilastri della formazione allenata da Massimo Brambilla: arrivato a Torino nel 2021, si è saputo imporre stagione dopo stagione fino a diventare un punto fermo della Next Gen. A conferma della sua crescita, la chiamata da parte del commissario tecnico della selezione bosniaca, che tre settimane l’ha convocato per i match di qualificazione ad Euro 2024.