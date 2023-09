Match sospeso, mele in campo: protesta choc

La Juventus ha portato a casa i tre punti a casa nell’anticipo della sesta giornata di serie A riuscendo a piegare di misura il Lecce.

Decisiva la rete segnata nella ripresa da Milik che consente di portare a casa i tre punti. Non si gioca solo in Italia però in questi giorni, ovviamente, ma anche negli altri campionati. Dove i calendari sono sempre fitti, complici ovviamente poi gli impegni di alcune squadre nelle coppe europee.

In Germania è avvenuto senz’altro un episodio da sottolineare che spiega come i tifosi in fondo non ne possano quasi più di vedere stravolte le date delle partite della loro squadra del cuore. Nella sfida valida per la DFB Pokal tra Preussen Munster e Bayern Monaco c’è stata l’interruzione del match attorno alla mezzora per un lancio di mele e palline da tennis da parte dei tifosi. Questo per motivi legati ad una protesta, perché la partita si sarebbe dovuta giocare prima del via della Bundesliga. La stessa però è stata rinviata per l’impegno in Supercoppa tedesca da parte del Bayern. Supercoppa tra l’altro persa dai bavaresi.