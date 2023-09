Titolarissimo KO, cambio obbligato: miraggio Juventus

La Juventus guarda avanti al prossimo match contro l’Atalanta che mette in palio dei punti preziosi per la classifica.

I bianconeri hanno ritrovato il sorriso. Dopo aver perso contro il Sassuolo nell’ultimo weekend, la formazione di Allegri ha reagito trovando il successo contro il Lecce. Una vittoria sofferta, arrivata grazie alla rete segnata da Milik nel corso del secondo tempo.

La prestazione è stata positiva a metà. Primo tempo abbastanza scialbo per la Juventus, che non è riuscita a rendersi pericolosa per come avrebbe voluto. Più caparbi invece Chiesa e compagni nel corso del secondo tempo. E una volta trovato il gol si è giocato con maggiore disinvoltura e sicurezza. Prosegue ad ogni modo la fase di rodaggio di questa prima parte della stagione. Fondamentale sarà riuscire a non perdere terreno dalle altre big se si vorrà avere la possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto.

Juventus, Buongiorno a rischio per il derby

Il mese di ottobre sarà ricco di impegni delicati per la Juventus e tra le sfide in calendario, giorno 7, c’è anche il derby contro il Torino. Partita alla quale rischia di non poter partecipare il difensore granata Alessandro Buongiorno, che è stato vittima di un infortunio nel match di questa sera contro la Lazio. Il calciatore infatti è stato costretto a lasciare il campo dopo nemmeno mezzora.

Per il calciatore granata dovrebbe trattarsi di un problema muscolare al flessore, anche se ovviamente saranno necessari gli esami strumentali per capire l’entità di questo infortunio. E capire dunque se Buongiorno potrà essere disponibile o meno nel prossimo derby, anche se non filtra ottimismo. Certo la sua assenza sarebbe un grave colpo per mister Juric. Il centrale azzurro infatti ha avuto fin qui un rendimento molto alto ed è senz’altro un elemento chiave per il Torino.