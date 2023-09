Il Barcellona lo ‘scarica’: colpaccio Juve a costo zero

La Juventus fiuta l’occasione a parametro zero dal Barcellona: Xavi scarica uno dei big

Il Barcellona prosegue la propria rivoluzione e un altro pezzo da novanta potrebbe presto lasciare il club.

Nelle ultime stagioni il club catalano ha aperto un nuovo ciclo, coronato dalla vittoria della Liga nell’ultima stagione. Un processo di rinnovamento che è partito con l’addio di Leo Messi e di Luis Suarez ma anche con l’addio di Gerard Piqué e con i recenti trasferimenti di Jordi Alba e Sergio Busquets. Lo zoccolo duro del Barcellona che per anni aveva dominato in Spagna e in Europa è stato smantellato, ma in compenso sono arrivati giocatori del calibro di Robert Lewandowski, Gundogan, Joao Felix, Ferran Torres, Joao Cancelo. Sono pochi i perni della vecchia guardia rimasti a disposizione di Xavi. Uno di questi è Sergi Roberto che, però, è in procinto di lasciare il club catalano.

Il Barcellona sacrifica Sergi Roberto: la Juventus fiuta il colpo a zero

Il futuro di Sergi Roberto è decisamente in bilico, soprattutto da quando il Barcellona ha accolto Joao Cancelo.

L’arrivo dell’ex Manchester City e Inter ha decisamente ridimensionato la posizione di Sergi Roberto. Il classe ’92 spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e la sua presenza al Barça non sembra più così indispensabile. Anzi, il club catalano cercherà di liberarsi dello stipendio del giocatore, così da alleggerire il monte ingaggi. Come riportato da todofichajes.com, il Barcellona è in procinto di cedere Sergi Roberto ma anche lo stesso giocatore ha espresso la volontà di trovare una nuova destinazione. In questo inizio di stagione ha giocato solo due partite da titolare, a testimonianza della sua non centralità nei piani tattici di Xavi. La Juventus sta considerando Sergi Roberto tra le opzioni per il prossimo mercato. A giugno il giocatore si libererebbe a parametro zero e diventerebbe un’occasione ghiotta per i bianconeri. Qualora, invece, la Vecchia Signora volesse puntare Sergi Roberto a gennaio, sarebbe costretta a sborsare denaro per prelevarlo dai blaugrana. Le prospettive di rinnovo per lo spagnolo sono davvero minime e la Juventus inizia a diventare un’opzione concreta per il giocatore che, però, preferirebbe restare in Spagna. L’Atletico Madrid è una delle pretendenti e potrebbe essere una destinazione gradita al terzino.