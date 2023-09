Capolavoro Juventus: Milan “scippato”, Giuntoli la chiude così

Capolavoro Juventus, per arrivare al difensore che andrà in scadenza nel 2024 bisognerà superare la concorrenza dei rossoneri.

L’estate è terminata da pochi giorni e siamo solamente alla sesta giornata di campionato. È presto per tornare a parlare di calciomercato, direte voi. Risposta negativa. Tante società, infatti, si stanno già muovendo in vista della sessione di gennaio, con l’obiettivo di non farsi sfuggire quelle occasioni che sicuramente si presenteranno.

Tra i club più attivi, ovviamente, c’è anche la Juventus, che dopo un’estata trascorsa quasi esclusivamente ad occuparsi delle operazioni in uscita, nella sessione cosiddetta invernale potrebbe battere qualche colpo. Almeno questa è l’intenzione di Cristiano Giuntoli, arrivato a Torino a mercato iniziato dopo la lunga trattativa con la sua vecchia società, il Napoli, che inizialmente non aveva alcuna intenzione di liberarlo ad un anno dalla scadenza del contratto. Giuntoli dovrà intervenire quanto prima per sistemare una zona di campo, l’out sinistro di difesa, dove per il momento Massimiliano Allegri ha ben poche alternative.

Capolavoro Juventus, per Miranda ci sono anche i bianconeri

Gli unici terzini sinistri in rosa, infatti, al momento sono Alex Sandro e Cambiaso, ma solo il brasiliano può essere adattato anche nella difesa a tre, quella che predilige Allegri.

Ecco perché serve un giocatore che sia in grado di ricoprire entrambi i ruoli ma soprattutto che possa eccellere nelle due fasi di gioco. Uno dei nomi che sta sondando Giuntoli è quello di Juan Miranda, difensore attualmente in forza al Betis. Classe 2000, cresciuto nel Barcellona, andrà in scadenza la prossima estate ed ha già fatto intendere al club andaluso che non ha intenzione di rinnovare. Secondo il portale spagnolo “Elgoldigital.com”, i bianconeri dovranno superare la concorrenza, molto forte a quanto pare, del Milan, che in estate ha fatto più d’un sondaggio per Miranda. Rossoneri favoriti, per ora, anche se sullo spagnolo ci sono anche Marsiglia, Porto e Benfica.