Dal campo al mercato, Chiesa show: “Mi ha chiamato Giuntoli: ecco cosa mi ha detto”

Dal campo al mercato, dopo la vittoria di ieri sera contro il Lecce, Federico Chiesa ha svelato la chiamata di Giuntoli prima del ritiro estivo Una vittoria fondamentale quella di ieri sera. Servivano solamente i tre punti e sono arrivati, senza nemmeno subire un tiro in porta. Sì, perché se la Juventus non è che abbia esaltato, il dato deve essere rimarcato: Szczesny non ha dovuto compiere nemmeno un intervento.

Uno dei migliori, anche per l’occasione avuta nel primo tempo, è stato Federico Chiesa. L’attaccante ha sfornato la solita prestazione tutta cuore e passione, dimostrando di essere in forma e di avere birra in corpo nonostante i vari impegni ravvicinati. E, alla fine, ai microfono di Sky, ha rivelato quella chiamata con Giuntoli in estate.

Dal campo al mercato, le parole di Chiesa

“Questa estate mi ha chiamato il direttore Giuntoli e mi ha detto che bisognava fare un grande ritiro estivo. Ed è quello che ho fatto. Di mercato non abbiamo mai parlato”. Una rivelazione importante quindi, su quelle trattative che evidentemente non ci sono mai state, e una dimostrazione su come Giuntoli si sia calato in maniera immediata sul proprio ruolo dentro il club bianconero.

L’ex dirigente del Napoli non solo ha fatto sapere a Bonucci, insieme a Manna, di non essere più nei piani bianconeri, ma soprattutto ha spiegato a Chiesa quello che doveva fare. Probabilmente, arrivati a questo punto, l’idea di cedere qualora fosse arrivata un’offerta importante, l’attaccante, non c’è ma stata. Meglio così.