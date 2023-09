I bookmaker si sbilanciano sul dopo Rudi Garcia: addio definitivo alla Juventus

In casa Napoli è scoppiato il caos attorno al caso Osimhen che richiama l’attenzione anche su Rudi Garcia: il sostituto secondo i bookmaker è già segnato

In casa Napoli è scoppiato il caso Osimhen, in seguito alla pubblicazione di un video Tik Tok sull’account ufficiale del club azzurro in cui veniva deriso l’attaccante nigeriano.

Il video faceva riferimento al rigore sbagliato dal bomber azzurro nell’ultima partita di campionato con il Bologna. In quella occasione poco dopo Osimhen ha inveito contro Rudi Garcia al momento del cambio, sbottando in maniera evidente all’indirizzo dell’allenatore. Un segnale che non lascia intravedere nulla di buono. Intanto l’agente del giocatore ha dichiarato la volontà di procedere per via legale in merito al video finito sul web. Resta il fatto che il rapporto conflittuale tra Rudi Garcia e alcuni giocatori sta inclinando l’ambiente. Già nella gara contro il Genoa Kvaratskhelia aveva fatto intendere il suo dissenso per il cambio dell’allenatore francese. Contro il Bologna quella di Osimhen è stata una reazione ancor più plateale. L’allenatore sembra aver già perso il comando della nave e il feeling con i giocatori principali. Nonostante il capitano Di Lorenzo cerchi di smorzare, è evidente che la situazione sia già arrivata a un punto di non ritorno.

I bookmaker vedono Conte al Napoli: addio Juventus

Non a caso per i bookmaker è molto probabile l’esonero di Rudi Garcia nel giro di poche giornate.

Secondo gli esperti Sisal il binomio Napoli-Antonio Conte è più vivo che mai. Secondo i bookmaker l’arrivo a Napoli dell’ex allenatore di Juventus e Inter entro il 31 dicembre di quest’anno è quotato a 5.00. Una quota non così bassa ma che lascia intravedere più di una semplice suggestione. Una suggestione lo è stato per la Juventus che soprattutto l’anno scorso, nel periodo nero della stagione, ha valutato diversi allenatori per il dopo Allegri e Conte era in cima alla lista. Il ritorno in bianconero dell’allenatore pugliese, però, è sempre stata più un’ipotesi affascinante che una reale possibilità. Ad oggi, invece, la pista Napoli è concreta per Conte che dopo aver lasciato il Tottenham, è ancora a caccia di una nuova squadra. Fino a qualche settimana fa era in lizza con Luciano Spalletti per la panchina della Nazionale e adesso aspetta la chiamata giusta per rimettersi in pista. Chissà che non possa essere quella dei campioni d’Italia.