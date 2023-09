Juventus, idee chiarissime sul futuro: “Vorrei tornare”

Poco tempo per riposare per la Juventus che dopo la vittoria ottenuta contro il Lecce adesso deve già pensare al prossimo impegno in serie A.

Sulla strada della formazione allenata da Massimiliano Allegri domenica ci sarà infatti una pericolosa concorrente per la zona Champions League come l’Atalanta. Squadra che non è ormai più una sorpresa per il nostro campionato visto che da anni lotta per le prime posizioni della graduatoria.

Si tratta dunque di un vero e proprio scontro diretto che mette in palio punti preziosi, e che pertanto andrà affrontato con la massima concentrazione da parte di Chiesa e compagni.

La Juventus in questa stagione vuole riuscire a piazzarsi tra le prime quattro e magari riuscire ad inserirsi nella lotta per quello scudetto che ormai manca da troppo tempo a Torino. E che i tifosi vorrebbero avere l’opportunità di festeggiare. Certo è che servirebbe magari qualche rinforzo per mister Allegri.

Juventus, Soulè vuole tornare in bianconero

Più che pescare grandi nomi però nell’ultimo periodo la Juventus sta seguendo un’altra strategia, quella di puntare sempre più sulla linea verde. Lo testimoniano gli acquisti fatti per le altre squadre della galassia Juve e il fatto che il club abbia mandato in giro per l’Italia in prestito i calciatori a cui tiene di più per il futuro.

🎙🗣Soulè: "Perin ieri mi ha mandato un messaggio dicendomi che avrei fatto gol.

Se sogno un ritorno alla Juventus? Certo, vorrei tornare". — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) September 28, 2023

Tra questi c’è anche il campioncino argentino Matias Soulè, che milita con la maglia del Frosinone e che oggi è stato autore del gol del pareggio dei ciociari contro la Fiorentina. Il suo talento si sta mettendo in mostra, questo è sotto gli occhi di tutti. Il trequartista offensivo ha rivelato un aneddoto: “Perin ieri mi ha mandato un messaggio dicendomi che avrei fatto gol”. E alla domanda sul suo possibile ritorno alla Juventus, Soulè non ha avuto dubbi: “Certo, vorrei tornare”. Molto probabilmente sarà accontentato.