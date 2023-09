Atalanta-Juventus, Gasperini incrocia le dita: in dubbio per i bianconeri

Atalanta-Juventus, il tecnico della Dea potrebbe dover fare a meno di un titolare in vista della partita di domenica.

L’obiettivo, nella gara con il Lecce di martedì scorso, era voltare pagina dopo la “sveglia” di Reggio Emilia con il Sassuolo. Contro i neroverdi era andata in scena una Juventus troppo brutta per essere vera.

Sì, è vero, gli emiliani di Alessio Dionisi due sere fa si sono presi anche lo scalpo dell’Inter, infliggendo ai nerazzurri di Inzaghi – fino a mercoledì ancora a punteggio pieno – la prima sconfitta stagionale. Ma questa non può essere, se vogliamo, una sorta di “giustificazione” (o di consolazione) per la prova scadente offerta dagli uomini di Massimiliano Allegri. Ad ogni modo la nottata, se pur breve, sembra passata. Un gol di Arek Milik ha consentito alla Signora di battere i giallorossi, arrivati all’Allianz Stadium da imbattuti e soprattutto da terzi in classifica subito dietro alle due milanesi. La Juventus non ha convinto come invece aveva fatto due settimane prima con la Lazio ma ciò che contavano, stavolta, erano principalmente i tre punti. Grazie ai quali ora Danilo e compagni sono di nuovo a -2 dalla vetta, occupata da Inter e Milan.

Atalanta-Juventus, risentimento muscolare per De Ketelaere: il belga rischia di non esserci

Per la Juventus, adesso, sarà fondamentale dare continuità alla vittoria sulla squadra di Roberto D’Aversa in uno dei match clou della settima giornata di campionato.

Domenica pomeriggio, alle 18:00, i bianconeri saranno ospiti della temibile Atalanta di Gian Piero Gasperini. Che nelle ultime tre partite, tra Europa League e Serie A, ha collezionato ben tre vittorie con Rakow, Cagliari e Verona. Un altra gara che testerà le ambizioni della formazione allenata dal tecnico livornese. Gasperini, intanto, pare debba fare a meno del suo attaccante Charles De Ketelaere. L’ex giocatore del Milan oggi ha svolto lavoro differenziato a causa di un risentimento muscolare al quadricipite sinistro sofferto nel corso della partita contro il Verona ed emerso soltanto al termine dopo i controlli di rito.